Geen eindejaarsvuurwerk in hoofdstad van de Kempen

Turnhout - Voor het welzijn van mensen en dieren is vuurwerk ook dit jaar verboden in Turnhout, laat burgemeester Eric Vos weten.

Voor het afsteken van vuurwerk is ook dit jaar toestemming op voorhand nodig. “En die krijg je enkel als er sprake is van professionele begeleiding en een vuurwerkplan”, zegt burgemeester Eric Vos (TIM). “Tot vandaag (gisteren, red) heb ik geen enkele aanvraag ontvangen.” De politie zal toezicht houden en bij eventuele overtredingen een proces verbaal opstellen. “We doen dit uit veiligheidsoverwegingen, voor mensen die zelf het vuurwerk afschieten, voor de omstaanders én voor dieren die er onrustig van kunnen worden.”

De stad voorziet zelf ook geen vuurwerk maar dat betekent niet dat er niet gefeest zal worden in Turnhout. Op het Wintersalon op de Grote Markt hebben enkele verenigingen en standhouders toelating gekregen om tot 1u open te blijven. Op het Warandeplein kan er zelfs gefeest worden tot 5u tijdens New Years Eve Deluxe. Ook in de Wollewei en de Futur kan het nieuwe jaar dansend ingezet worden. “Het wordt sowieso feest in Turnhout, ik hoop alleen dat iedereen voorzichtig blijft”, besluit de burgemeester.