Fietsenwinkel Topfietske krijgt bijzondere klant over de vloer

Mortsel - Amerikaans acteur Ronn Moss, bekend van de soapserie The Bold and the Beautiful, hield vanmiddag even halt in Mortsel. Aangezien de acteur een maand in het Antwerpse verblijft, kocht hij er voor zichzelf en zijn vriendin een fiets.

Rond vier uur deze middag hield acteur Ronn Moss, die vijfentwintig jaar lang het personage van Ridge Forrester vertolkte in de populaire Amerikaanse televisieserie The Bold and the Beautiful, even halt op de Statielei in Mortsel. In fietsenwinkel Topfietske, een recent geopend filiaal van fietsmonument Topfabriekske op de Waalse Kaai in Antwerpen, kocht de acteur een fiets voor zichzelf en zijn vriendin.

"De beste manier om Antwerpen te verkennen, is met de fiets", klinkt het stellig. "Het is waar dat Amerikanen niet vaak fietsen, maar ik had al gehoord van de Antwerpse files. Ik zou hier dus liever niet met de auto rondrijden."

Moss verblijft nog tot eind september in Antwerpen en zal nog tot 24 september in toneelstuk Brasschaatse Huisvrouwen te zien zijn.