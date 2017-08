Laura Tesoro op podium Bar4 in Mortsel

Mortsel - Op 15 augustus verwelkomt zomerbar Bar4 in Mortsel opnieuw het FORTZAaaa Familiefestival. Het is nog maar de tweede editie, maar op het programma staan namen als Laura Tesoro, The Lighthouse en Royal Funk Force.

Voor het tweede jaar op rij gaat het familiefestival FORTZAaaa door in de shelter van Fort 4 in Mortsel. Vorig jaar stonden onder meer Jan Kerckhofs & Friends, NoMoBS, Société Anonyme en Milo Meskens nog op het programma. Deze zomer gaat de organisatie voor nog bekendere namen: Laura Tesoro, Indie band The Lighthouse en coverband Royal Funk Force, die bijvoorbeeld ook op de Gentse Feesten hun opwachting maken. De organisatoren zorgen ook weer voor de gebruikelijke kinderanimatie met onder meer een groot springkastelenpretpark, workshops dans, hiphop en kidsyoga en een kinderpodium.

Dit jaar wordt het festival ook gespreid over twee dagen, met op maandag 14 augustus een preparty. Die is gratis, tickets voor het festival zelf zijn in voorverkoop verkrijgbaar aan 7,50 euro in Bar4 of online via Ticketscript. Aan de kassa kosten ze 12,50 euro. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis het terrein betreden.