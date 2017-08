Inboedel Oud-Edegem al snel verkocht

Edegem - Deze avond houden de overnemers van café Oud-Edegem tussen 16u en 21u een uitverkoopactie om het oude café leeg te maken. Al om half vier stonden er mensen aan te schuiven om een onderdeel van de inboedel te bemachtigen.

Tussen 16u en 21u houden de overnemers van café Oud-Edegem, de broers Maarten en Thomas Ceusters, een uitverkoopactie. De inboedel van het oude café werd tegen spotprijzen verkocht om het zo snel mogelijk leeg te krijgen voor de restauratiewerken.

"Al om half vier stonden er mensen aan het hek om iets te kunnen bemachtigen", vertelt kok Maarten Ceusters. "Vooral de oude barkrukken waren snel weg. Er is ook iemand van de Heemkundige Kring langs geweest om wat foto's met oude dorpsgezichten op mee te nemen. De rest hebben we voor een euro of vijf mee gegeven. Wat nu nog over blijft zijn wat tafels en stoelen. Waarschijnlijk geven we die binnenkort aan Opnieuw & co. Zaterdag beginnen Thomas en ik immers al aan de eerste afbraakwerken. Dan is het noodzakelijk dat de zaak leeg staat."

Tijdens de uitverkoopactie waren de mensen ook vrij om vragen te stellen aan de nieuwe eigenaars. Zij waren bereid al wat licht te laten schijnen op het concept van de toekomstige foodbar.