Zevende Derny Charity onder vleugels van Amy Cure

Edegem - Zaterdag 24 juni gaat de zevende Derny Charity door in het centrum van Edegem. Dit jaar werd tweevoudig wereldkampioene baanwielrennen Amy Cure tot meter van het evenement verkozen.

Maar liefst negentig wielrenners schreven zich dit jaar in voor de jaarlijkse Derny Charity op zaterdag 24 juni. Deze wielerwedstrijd voor liefhebbers en amateurs wordt georganiseerd door de Edegemse Bicycle Club, de gemeente Edegem en Scopo 2650. De opbrengst van het evenement gaat naar het goede doel. Dit jaar is dat weer stichting De Kleine Prins, die onderwijs aanbiedt aan kinderen tussen de vier en twintig jaar oud met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Opvallende aanwezige deze editie is tweevoudig wereldkampioene baanwielrennen Amy Cure. Zij is dit jaar meter van het evenement en zal de VIP-reeks meerijden om 18u20.

Vanaf 15 uur worden de straten in het centrum van Edegem afgezet voor de Derny. Om 15u30 gaat de reeks voor kinderen immers van start. Om 17u wordt de '5de Memorial Frank Noël' gereden.