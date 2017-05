Edegem zet hoog in op uniek cohousingproject

Edegem - De gemeente Edegem wil op site Berkenhof een cohousingproject realiseren. Vanaf vandaag kunnen kandidaten die geïnteresseerd zijn in het project zich opgeven om een voorstel in te dienen.

Site Berkenhof in Edegem, het gebied tussen de Kontichstraat en de Victoriastraat, zal binnenkort als locatie dienen voor een cohousing project. Dat is een woonconcept waarbij private woningen gecombineerd worden met gemeenschappelijke functies, zoals een gemeenschappelijke tuin, keuken of woongedeelte. Het project vormt ruimtelijk en architecturaal één geheel en moet vooral voor sociale bewogenheid zorgen. Wie geïnteresseerd is om het cohousingproject op een duurzame, ecologische manier verder uit te denken en te realiseren, kan zich daarvoor vanaf vandaag kandidaat stellen. Dat kan nog tot 13 september 2017.