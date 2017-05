Café-restaurant De Pelgrim doet het vanaf juni met andere eigenaar

Edegem - Paul Schillemans, eigenaar en chef-kok van het legendarische café-restaurant De Pelgrim in Edegem, gaat eind mei met pensioen. 45 jaar lang leefde hij in het teken van zijn zaak. “Nu is het tijd om te genieten van het leven”, zegt hij.

In april 1972 klopte Schillemans met 20.000 Belgische Frank in zijn broek (nog geen 500 euro, red) aan bij een leegstaand pand in de Drie Eikenstraat in Edegem. Daarmee betaalde hij het voorschot voor wat vandaag de dag uitgegroeid is tot een legendarische, florerende zaak in het hartje van Edegem. Maar na 45 jaar shiften van vijftien uur gewerkt te hebben, vindt de oude chef-kok dat het tijd is voor rust. Woensdag 31 mei werkt Schillemans zijn laatste shift in de zaak, die overgenomen wordt door Anne Chiu en Alex Schmitte, uitbaters van het Chinese restaurant Nieuw Swatow in Wilrijk. Marc Schmitte wordt de nieuwe kok.