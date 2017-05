Hof Ter Linden verwelkomt pasgeboren Brabander

Edegem - Vorige week werd er op de boerderij aan Hof Ter Linden in Edegem een veulentje geboren. Boer Koen Kerrebroeck is een liefhebber van het Brabantse trekpaard en liet zijn merrie kunstmatig insemineren.

Vorige week werd in de nacht van woensdag op donderdag een veulentje geboren op de boerderij aan Hof Ter Linden in Edegem. Boer Koen Kerrebroeck behoort reeds tot de derde generatie die de boerderij onder toezicht van de gemeente beheert en liet zijn merrie kunstmatig insemineren. Hoewel het veulentje een echte Brabander is, is het nog wat zwakjes.

"Hoewel ik een tijdlang bij het drachtige paard in de stal heb geslapen, heb ik de bevalling toevallig toch gemist", vertelt boer Kerrebroeck. "Daarna heeft het net te lang geduurd voordat het veulentje bij haar moeder gedronken heeft. Hopelijk komt ze er met onze goede zorgen helemaal bovenop."