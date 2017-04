Muziek en dans voor het goede doel

Edegem - De leerlingen van het Olve-college in Edegem voeren dit weekend een muziek- en dansvoorstelling op waarvan de opbrengst integraal naar het goede doel gaat. Het project wordt volledig gedragen door de leerlingen zelf.

Ook dit jaar staken de leerlingen van de derde graad van het Olve-college in Edegem weer eigenhandig een muziek- en dansvoorstelling in elkaar. Met Follow the Rhythm nemen ze het publiek mee op een muzikale wereldreis. De opbrengst van de voorstellingen gaat naar WithLoveByFerre en het Edegemse Oekraïne-Project. De voorstellingen gaan vanavond en morgenavond om 20u door in de aula van het Olve-college. Tickets kosten 8 euro.