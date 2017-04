WIN 10 duotickets voor Xclusive

Stekene - Zaterdagavond staat de vijfde editie van Xclusive plaats. Uw krant mag tien duokaarten gratis weggeven voor deze topavond.

Deze exclusieve 21+ party groeide in een mum van tijd uit tot een ware publiekstrekker in het Waasland. In slechts 2 jaar tijd wist organisator Freestyle Events het bezoekersaantal van 700 naar maar liefst 1.400 gasten op te trekken. Ook voor deze editie op 8 april zijn bijna alle tickets uitverkocht. Zaakvoerders Wim Van Goethem en Mark De Zwart menen dat het herkenbare, maar steeds vernieuwende concept het succes verklaart.

De grote lijnen van de succesvolle party formule blijven behouden. De organisatoren bouwen de fabriekshal van Mechanisatie Van Hooste in slechts 2 dagen tijd om van een operationele bedrijfsruimte tot een indrukwekkende feestlocatie volgens het black box principe. Bezoekers mogen zich verder aan opzwepende muziek, bekende dj’s en live entertainment verwachten. De initiatiefnemers focussen op een totaalervaring die de sfeer van bekende dance festivals en mega party’s oproept.

“Voor deze editie hebben we onder meer een live vuuract en top dj’s DJ Ghost en Sven Ornelis geboekt. We hebben nog wel wat special effects gepland, maar we willen nog niet alles verklappen natuurlijk.” aldus Mark De Zwart.

Uw krant geeft u de kans om deze avond gratis bij te wonen. Stuur hiervoor een mail naar tim_van_landeghem@hotmail.com indien u in aanmerking wil komen voor één van de tien duotickets.

Meer informatie over Xclusive