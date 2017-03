Punkrock coverband van The Beatles doet Mortsel aan op laatste tournee

Mortsel - De Italiaanse coverband The Beat Holes treedt zondagavond op in Café BP in Mortsel. Het optreden maakt deel uit van hun voorlopig laatste doortocht door Europa. Al sinds 2008 brengen ze covers van The Beatles in punkrock versie.

Coverband The Beat Holes is momenteel bezig aan hun voorlopig laatste tournee doorheen Europa: de Grand Smash Tour. Zondagavond spelen ze in Café BP in Mortsel één van hun laatste optredens van de reeks in België. Daarna trekt de band uit Turijn verder door naar het Verenigd Koninkrijk. Eind april zijn The Beat Holes nog een allerlaatste keer te zien in Het Belofte Land in Lier en in The Rocking Bull Concern in Antwerpen. De band liet weten daarna geen toekomstplannen te hebben.