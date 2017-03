Leerlingen van Regina Pacis produceren familiemusical

Hove - In de middelbare school Regina Pacis in Hove wordt ook vandaag nog de familiemusical "De aapnormalen" opgevoerd. Onder begeleiding van enkele leerkrachten werken ongeveer 35 leerlingen van het tweede tot en met het zesde middelbaar mee aan de productie ervan.

Niet alleen het acteren, maar ook de muziek, de kostuums, het licht en het geluid worden dus door de scholieren verzorgd. Het project stimuleert op die manier de groepsgeest over de klassen heen en brengt de leerlingen het productieproces en de techniciteit van een theaterstuk bij. Ook het verhaal heeft educatieve waarde. Dat speelt zich af in een verre toekomst, in een volmaakte wereld waarin genetisch gemanipuleerde designer baby's aan de macht zijn. In die wereld probeert een misvormde jongen te overleven. Niet alleen leven in een veeleisende maatschappij en je rol vinden in het leven, maar ook pesten zijn thema's die belicht worden. Het script werd geschreven door leerkracht Tony Proost. Anya Verheyen, actief aan de Academie voor Spel en Theater, nam de regie voor haar rekening.