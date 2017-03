Stad Mortsel bestickert leegstaande panden op winkelstraat Statielei

Mortsel - Op de Statielei in Mortsel staan er al langer een aantal winkelpanden leeg. Het stadsbestuur kreeg de toestemming van enkele eigenaars om de ruiten te bestickeren met oude foto's van de winkelstraat, tot de panden weer ingevuld raken.

De winkelstraat van Mortsel is aan een heropleving bezig, zo beweert Gert Willems, communicatieverantwoordelijke van Stad Mortsel. Maar voorlopig staan er nog een aantal winkelpanden leeg. Om de winkelervaring aangenamer te maken en het straatbeeld wat op te fleuren, besloot het stadsbestuur de ruiten van de leegstaande panden te bestickeren met historische beelden van de Statielei. "De afgelopen jaren zijn er al heel wat winkels bij gekomen op de winkelstraat", zegt Willems. "Het is een tendens: er gaan continu winkels weg en er komen er weer andere bij. Om de heropleving van de winkelstraat een duwtje in de rug te geven, hebben we besloten de voorlopig nog leegstaande panden met stickers te bekleven."