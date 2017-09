In Beeld. Fiesta Mundial wuift festivalzomer uit

Op de Keiheuvel in Balen sloot Fiesta Mundial dit weekend de festivalzomer af. De talrijke bezoekers konden er genieten van zuiders sferen, feestelijke muziek en lekker eten. Kinderen konden zich uitleven in de speeltuin of hun creativiteit botvieren tijdens de workshops. Het prachtige nazomerweer nodigde ook velen uit om al dansend de zomer uit te wuiven.