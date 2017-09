Brandweer houdt noodoefening in ziekenhuis van Mol

Mol - In het chirurgisch daghospitaal van het H. Hartziekenhuis in Mol vond woensdagavond een brand- en evacuatieoefening plaats. Het was een gezamenlijke oefening van het ziekenhuis, het gemeentebestuur, de brandweer, het Rode Kruis en andere hulpdiensten.

Brandweer, politie en andere hulpdiensten waren woensdagavond in de weer in het ziekenhuis van Mol. Met oefening willen het ziekenhuis en de hulpdiensten de interventieplannen uittesten. Ook de samenwerking tussen de verschillende diensten wordt getraind. Op die manier is iedereen goed voorbereid op echte incidenten.

Het ziekenhuis zorgde er ook voor om de medewerkers en artsen, patiënten en bezoekers grondig te informeren. De hinder voor de patiënten was ook beperkt.