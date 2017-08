Lichtstoeten Rozenberg en Ginderbuiten bouwen samen wagen

Mol - De lichtstoeten van Rozenberg en Ginderbuiten slaan eenmalig de handen in elkaar. Twee bouwgroepen bouwen samen een lichtstoetwagen voor het massaspektakel Mol-in-Scène II, die ook rijdt in beide stoeten.

Dit jaar strijden Op en Top en De Fiksers niet mee voor de eerste prijs in de lichtstoeten van respectievelijk Rozenberg en Ginderbuiten. De twee groepen wagenbouwers sloegen de handen in elkaar om een wagen te bouwen die buiten wedstrijd meerijdt in beide stoeten én een hoofdrol speelt in de apotheose van Mol-in-Scène II.

Rozenberg Lichtstoet vindt plaats op zaterdag 2 september vanaf 19.45u. Meer info op www.rozenberglichtstoet.be . De Lichtstoet van Ginderbuiten vindt zaterdag 23 september plaats om 20u. Meer info: www.lichtstoet.be. Mol-in-Scène loopt van 22 september tot 14 oktober in Mol. Info en tickets: www.getouw.be