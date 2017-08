Stijn Meuris speelt try-out nieuwe voorstelling bij mensen thuis

Balen - Stijn Meuris speelt momenteel try-outs van zijn komende theatertournee bij mensen thuis. Zo vond dinsdagavond zo'n proefvoorstelling plaats bij Manu Van Haverbeke in Hulsen (Balen).

Het afgelopen jaar speelde Stijn Meuris voor uitverkochte zalen met zijn voorstelling Tirade, waarin hij van wal steekt tegen alles wat er volgens hem misloopt in onze samenleving. Momenteel werkt hij volop aan het vervolg Tirade 2.017.

"De voorstelling is nu nog een 'work in progress'. Voor een stuk weet ik in welke richting ik uit wil, maar ik heb nog een hele weg te gaan. Je kan het vergelijken met een rockband die nog maar pas is begonnen aan een nieuwe plaat, waarbij heel veel wordt uitgeprobeerd. Het materiaal is dus nog heel ruw", vertelt hij.

Om dat materiaal uit te proberen voor een publiek, speelt hij sinds vorige week try-outs. De meesten vinden plaats bij mensen thuis. "Ik wilde de try-outs het liefst in een meer intieme sfeer spelen. Via een boekingskantoor ben ik zo op zoek gegaan naar geschikte locaties", zegt hij.

Dinsdagavond speelde hij bijvoorbeeld bij Manu Van Haverbeke in Hulsen (Balen). Normaal gezien vond de voorstelling in de tuin plaats, maar wegens de grote kans op onweer werd uiteindelijk uitgeweken naar het nabijgelegen schooltje. "Ik had via Facebook vernomen dat Stijn op zoek was naar locaties en ik heb heel daar heel snel op gereageerd. Het was zeker de moeite waard" zegt Manu.

De officiële voorstelling Tirade 2.017 loopt vanaf 19 november in diverse cultuurcentra: Meer info vind je op de website van Stijn Meuris.