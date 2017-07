Auto vat spontaan vuur voor spoorwegtunnel Wezel

Mol / Balen - De brandweer moest maandagvoormiddag ter plaatse komen voor een autobrand op de Bankei in Wezel (Mol). Het vuur was snel geblust.

Op de Bankei in Wezel is maandagvoormiddag een personenwagen om onbekende redenen in brand gevlogen. De bestuurster merkte ter hoogte van de spoortunnel dat haar auto begon te roken. Ze zette het voertuig aan de kant en belde de hulpdiensten.

De brandweer van zowel Lommel als Balen kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Tijdens de interventie werd de spoorwegtunnel tijdelijk afgesloten voor alle verkeer.