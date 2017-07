Rock Olmen trekt opnieuw de kaart van gezelligheid

Balen - Het muziekfestival Rock Olmen kiest net als de vorige jaren voor gezelligheid. Blikvangers zijn Discobar Galaxie, Brutus en J. Bernardt.

Het festival op het kerkplein in Stotert kiest bewust voor een kleinschalige en gezellige aanpak. “Volgens een artiest bracht ons festival de sfeer van een intiem zaalconcert in openlucht”, vertelt Tim Toelen van Rock Olmen. “We willen ook meer inzetten op die gemoedelijke sfeer." Net als vorig jaar wordt de aftrap gegeven met een DJ-avond op donderdag. Onder meer The Boiler Boys en Laston en Geo staan achter de draaitafels. Vrijdag is het traditionele festivaldag. Een van de blikvangers is J. Bernardt, het soloproject van de zanger van Balthazar. Onlangs speelde hij al op Rock Werchter. Een andere opvallende naam is Brutus, die dit jaar al onder meer Groezrock platspeelde. Daarnaast staan onder meer Jacle Bow, Black Leather Jackets, The Guru Guru en Red Stags op het podium. Als afsluiter staat Discobar Galaxie op het programma.

Niet alleen op het aantal podia gaat Rock Olmen tegen de huidige festivaltrend in, ook de prijs blijft betaalbaar. “Een combiticket voor donderdag en vrijdag kost slechts 10 euro. En als je enkel donderdag wil komen, betaal je maar drie euro. Daarnaast houden we ook het eten en drinken op het festivalterrein budgetvriendelijk”, vertelt Tim Toelen. “Rock Olmen wordt nog altijd gedragen door jonge mensen van Olmen en Stotert. We zijn allemaal muziekliefhebbers die een heel jaar toeleven naar het festival. Het is ook een hechte vriendengroep. Maar mensen uit Olmen die zich mee achter het festival willen scharen, zijn altijd welkom”, luidt het.

Rock Olmen vindt plaats op donderdag 27 en vrijdag 28 juli op het kerkplein van Olmen-Stotert, Stotert 77, Olmen (Balen). Meer info: www.rockolmen.be.