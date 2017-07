Vrouw uit Balen verliest armband met as overleden zus

Balen - Kim Melis uit Balen is al meer dan een week op zoek naar de armband waarin as van haar overleden zus zit. Ze doet ook een oproep via Facebook, die massaal wordt gedeeld.

Vorig jaar overleed Daisy, de zes jaar oudere zus van Kim Melis (26). Als laatste aandenken aan haar lieten Kim en haar andere zus Evi (30) elk een armband maken met een kokertje waarin een beetje as van Daisy zit. Maar Kim raakte meer dan een week geleden haar armband kwijt.

"Ik ben op zaterdag 24 juni getrouwd", vertelt ze. "Een dag later ben ik naar het kerkhof van Mol Donk gegaan om het bruidsboeket op het graf van mijn zus te plaatsen. Toen droeg ik de armband nog, want toen heb ik hem nog aangeraakt. Door de vermoeidheid na het trouwfeest weet ik ook niet meer waar en wanneer ik het juweel precies ben kwijtgeraakt. Het moet ergens zijn in de omgeving van Mol of Balen."

Na vergeefse zoekpogingen thuis en aan het kerkhof van Mol Donk is Kim de wanhoop nabij. Ze postte dinsdag een oproep op Facebook, die intussen massaal werd gedeeld. De armband is zwart met een kokertje in rosé goud, met de naam van Daisy en haar sterfdatum als inscriptie.

Wie het juweel vindt, kan contact opnemen met Kim Melis via Facebook op deze link.