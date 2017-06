Bewoners Haakstraat voeren actie tegen verkaveling

Mol - Buurtbewoners van de Haakstraat hielden maandagavond een protestactie tegen een geplande verkaveling tijdens de gemeenteraad in Mol. Ze willen niet dat voor de verkaveling 4 hectare bos wordt gekapt. Ook vrezen ze voor bijkomende wateroverlast als het gebied wordt volgebouwd.

IOK wil een verkaveling realiseren in de Haakstraat in Mol-Achterbos. Buurtbewoners zijn daar niet mee opgezet. Ze hielden tijdens de gemeenteraad maandagavond een protestactie tegen een geplande verkaveling.

“We willen niet dat er 4 hectare waardevol bos wordt gekapt”, vertelt buurtbewoner Luc Cools. “Een eerder verkavelingsproject werd door de provincie afgekeurd voor de waterhuishouding. Dat is niet veranderd in de huidige plannen. Het kan toch niet dat IOK eerst goedkope sociale kavels op de markt brengt, maar dat de kopers nadien veel meer moeten investeren om op die drassige grond te kunnen bouwen? We zijn niet tegen verkavelingen als er een woningnood is, maar dat is niet het geval.”

Tijdens de gemeenteraadszitting hadden oppositiepartijen N-VA en MeMo dezelfde bemerkingen over het project. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 13 juli. Tot dan kunnen mensen hun opmerkingen of bezwaren indienen