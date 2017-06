Brandweerkorpsen houden noodoefening in omgeving Nyrstar

Balen - Bij zinkfabriek Nyrstar in Balen-Wezel vond woensdagavond een oefening van brandweerzones Kempen, Noord-Limburg en de bedrijfsbrandweer van Nyrstar.

"Tijdens deze oefening simuleren we een lek binnen het bedrijf waarbij een wolk SO2 is vrijgekomen", vertellen Luc Maes van Brandweerzone Kempen post Balen, Nick Lanckriet van het Nyrstar-brandweerkorps en Walter Cuypers van brandweer Lommel. "Volgens het scenario is die wolk verspreid over de provincies Antwerpen en Limburg. Elk korps heeft een aantal meetploegen uitgestuurd in de omgeving van het bedrijf. De bedrijfsbrandweer van Nyrstar is ook op het terrein actief. Hier in het coördinatiecentrum bundelen wij de binnenkomende gegevens om zo alles in kaart te krijgen."

Met de oefening testen de brandweerkorpsen de onderlinge samenwerking en communicatie. "Omdat elk korps in een andere provincie actief is, zijn er verschillen in de werkwijze bij dergelijke metingen. Zo werken we bijvoorbeeld met verschillende kaarten en radiofrequenties", vertellen Maes, Lanckriet en Cuypers. "Omdat dergelijke incidenten de provinciegrens kunnen overschrijden, is het belangrijk dat alle korpsen goed op elkaar ingespeeld zijn. Dat geldt zowel voor de twee brandweerzones als voor de bedrijfsbrandweer. Dat willen we bereiken met deze oefening. Maandagavond herhalen we de oefening, maar dan wordt er nog onder meer een crisiscel opgestart."