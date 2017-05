Crohnpatiënt traint voor Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen

Balen - Benny Vancampfort uit Olmen (Balen) lijdt aan de ziekte van Crohn, maar hij wil zich niet laten kennen. Daarom traint hij volop om volgend jaar de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen te rijden.

Benny Vancampfort (33) heeft al sinds zijn zestiende te kampen met de ziekte van Crohn, een chronische ontsteking in het maag-darmkanaal die gepaard gaat met allerhande darmklachten. "Ondertussen heb ik er mee leren leven, maar je moet constant met allerhande zaken rekening houden", vertelt hij.

Om het taboe rond de ziekte van Crohn te doorbreken, wil Benny volgend jaar deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. "Ik wil in de eerste plaats mijn conditie verbeteren en fietsen leek me het interessantst", zegt hij. "Ik volg nu een trainingsschema dat ik zowel kan volgen op de hometrainer als de gewone koersfiets. De eerste maanden zijn het vooral duurtrainingen, maar later komen er ook intervaltrainingen bij als voorbereiding op de kasseien en de Muur van Geraardsbergen."

Dat wielermonument heeft Benny enkele weken al getrotseerd met ondersteuning van Johan Museeuw. "Toen ik met mijn training startte vernam ik dat het farmaceutisch bedrijf Takeda zocht naar Crohn-patiënten die hun verhaal kwijt wilden", vertelt Benny. "Omdat ik een positief verhaal wil vertellen, denk ik dat het misschien ook andere patiënten inspireert. Takeda regelde een trainingssessie waarbij ohan Museeuw me al enkele tips gaf om de Muur te beklimmen."