Containerwagen belandt deels in kanaal, chauffeur redt zich

Mol - Op het overslagstation van IOK Afvalbeheer langs het kanaal in Mol is dinsdagnamiddag een containerwagen deels in het water beland. Het voertuig moest uit het water worden getakeld.

Het voorval gebeurde terwijl een vrachtwagen bezig was met het laden van volle en het lossen van lege containers op een vrachtschip. Het containerschip geraakte een stuk van wal door de deining van een andere boot die voorbij vaarde. De vrachtwagen was op dat moment nog vastgeklonken aan een container.

De bestuurder kon nog tijdig ontsnappen uit de cabine. De achterkant van het voertuig belandde in het kanaal. De brandweer kwam ter plaatse om te voorkomen dat de brandstof van de vrachtwagen in het kanaal belandde. Het gevaarte moest uit het water worden getakeld.

Op het overslagstation wordt gesorteerd afval uit Balen en Mol overgeladen op een containerschip voor verder transport naar de afvalverwerkingsinstallatie in Geel.