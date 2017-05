Doorbraak voor nieuw fietspad naar abdij Postel

Balen / Mol - Er is na vele jaren schot in de zaak voor de aanleg van een nieuw fietspad in Mol-Postel. Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts heeft de onteigeningsplannen goedgekeurd.

De huidige fietspaden tussen de baileybruggen aan De Maat en de dorpskern van Mol-Postel zijn nu typische smalle kantstroken met een geschilderde stippellijn die nog langs veel gewestwegen liggen. Al tientallen jaren wil de gemeente Mol nieuwe fietspaden aanleggen en nu is er eindelijk een doorbraak met de goedkeuring van de onteigeningsplannen.

"Nu kunnen we de onderhandelingen starten met de eigenaars van de aanpalende gronden om te zien of ze vrijwillig de nodige grond willen verkopen", vertelt schepen voor mobiliteit Paul Vanhoof. "Zodra de grondverwervingen zijn afgerond, kunnen we een stedenbouwkundige vergunning aanvragen en een aannemer aanstellen. We hopen tegen 2019 te kunnen starten, misschien zelfs al in 2018. In ieder geval zijn we blij dat de laatste rechte lijn in zicht is. Het huidige fietspad biedt niet voldoende veiligheid en comfort voor fietsers."

Het gemeentebestuur van Mol laat de toekomstige fietspaden zelf aanleggen met subsidies van de Vlaamse overheid. Die heeft daar 500.000 euro voor opzijgezet. "Tussen de baileybruggen en de Desselsedreef gaat het om een breed dubbelrichtingsfietspad aan één zijde van de weg. Op het stuk tussen de Desselsedreef en de Reuselseweg wordt een enkelrichtingfietspad aan elke zijde van de weg aangelegd", zegt Vanhoof. Naast de fietspaden wordt er ook een middengeleider aangelegd tussen de Kasteelstraat en de Reuselseweg die het oversteken voor wandelaars en fietsers in de dorpskern van Postel veiliger moet maken.