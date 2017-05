Katsjoek brengt kinder- en straattheater naar de Keiheuvel

Balen - Recreatiedomein Keiheuvel in Balen is zondagnamiddag de locatie voor Katsjoek. Het gaat om een gezellig familiefestival met kindertheater, straattheater, humor en acrobatie.

“In het najaar zetten we met de winterwandeling Putteke Winter ons domein in de kijker. Dat willen we ook bij het begin van het seizoen doen. Daarom organiseren we nu voor het eerst Katsjoek”, zegt Raf Mertens van de Keiheuvel. Het evenement is vooral gericht op gezinnen met jonge kinderen.

“We hebben een ruim aanbod aan kindertheater, met ook een clown en een goochelaar. Daarnaast bieden we straatanimatie en familietheater voor de hele familie. We kiezen daarbij voor humor, acrobatie en poppentheater. Zo komen onder meer twee wereldkampioenen levend standbeeld. Ook spelen er twee orkesten die muziek en straattheater combineren”, vertelt Mertens. “Bovendien kan iedereen tijdens Katsjoek de troeven van de Keiheuvel ontdekken, zoals de speeltuin, de minigolf, het gocarts-parcours en de kinderboerderij”, voegt Raf Mertens nog toe.

Katsjoek vindt plaats op zondag 14 mei van 13 tot 19u. Naar aanleiding van Moederdag krijgen de eerste honderd mama's aan de kassa een glaasje cava. Tickets kosten 2 euro voor kinderen tot 12 jaar en 6 euro voor volwassenen. Aan de kassa betaalt u respectievelijk 4 en 8 euro. www.keiheuvel.be