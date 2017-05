Vandalen stichten brand in schuilhut Keiheuvel

Balen - Vandalen hebben donderdagochtend de schuilhut in natuurgebied Keiheuvel in brand gestoken. Een alerte wandelaarster kon voorkomen dat de hut in vlammen op ging.

In het Balense natuurgebied De Keiheuvel staat sinds november een schuilhut, waar gidsen en wandelaars van de Keimannetjeswandeling bescherming kunnen zoeken tegen de regen. Donderdagmorgen hadden onbekenden brand gesticht in de hut.

Een alerte wandelaarster merkte rond 8u het vuur en bracht een medewerker van de Keiheuvel op de hoogte. Die kon de vlammen doven met een brandblusser.

Door de alerte reactie werd voorkomen dat de hut volledig in vlammen op ging. Nu blijft de schade beperkt tot enkele steunbalken en panelen. VVV Balen betreurt de brandstichting. Het is ook het tweede geval van vandalisme. Vorige maand werd een bedankplaat afgebroken.