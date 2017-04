Paarden maken uitje in Wezel en belanden in voortuin

Balen / Mol - Op de Bankei in Wezel werden dinsdagmorgen twee loslopende paarden aangetroffen. Ze kregen een tijdelijk onderkomen in een voortuin.

Een paard en een pony waren dinsdagmorgen ontsnapt uit hun weide in de Lostraat in Mol-Wezel. Op de Bankei in Balen-Wezel werden de dieren onderschept.

Eerst werden ze even in een voortuin geplaatst, maar uiteindelijk werden de paarden met touwen naar een veilige plek gebracht. De eigenaar heeft de dieren intussen al opgehaald. Ze konden ontsnappen omdat de stroom van de elektrische afspanning was uitgevallen.