CaVino breidt Pop-up bar uit met vaste locatie

Balen - CaVino Pop-upbar opent zaterdag een vaste stek in de Balense Steegstraat. Maar de vertrouwde Citroën-bestelwagen blijft ook nog zijn rondjes draaien.

Jens Wouters startte enkele jaren geleden met CaVino Pop-upbar. Met een tot wijn- of cocktailbar omgebouwde Citroën-bestelwagen zorgen hij, An Mentens en Jesse Bosmans voor een sfeervol zuiders terras op feestjes en evenementen. Zaterdagnamiddag opent CaVino ook een vaste zaak in de Steegstraat, waar vroeger bloemenwinkel Het Groenhuis gevestigd was.

“Tot voor kort hadden we een vaste stek aan het kanaal in Balen, maar daar mogen we niet meer staan van de gemeente”, zegt Jens. “Daarom gingen we op zoek naar een alternatief. Dat hebben we nu gevonden. We hebben de hele bloemenwinkel omgebouwd tot een gezellige horecazaak. An en ik worden de uitbaters, terwijl Jesse zich ontfermt over de pop-upbar. Onze bestelwagen verdwijnt zeker niet. De nieuwe zaak is een uitbreiding. Iedereen kan ons nog altijd inschakelen voor een evenement of een feest. En misschien zoeken we in de zomer nog een andere vaste stek in een andere gemeente voor onze bestelwagen.”

De nieuwe CaVino bar is ook vrij uniek in Balen. Het is geen echt café, maar ook geen klassieke wijnbar of koffiebar. “We zien de CaVino-bar eerder als een plek waar je met vrienden gezellig kan napraten of aperitieven, zonder dat bijvoorbeeld de muziek te hard staat”, zeggen An en Jens.

Steegstraat 68, Balen, www.cavino.eu