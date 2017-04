In Beeld. Gieren van plezier op de kermis

De jaarlijkse kermis bracht dit weekend opnieuw een massa volk op de been. Jong en oud genoten volop van de talrijke attracties. Nieuw dit jaar is de Flying Jump, waarin de durvers gegarandeerd gieren van plezier. Maandag is het nog Balen Jaarmarkt met een laatste kermisdag als afsluiter.