IN BEELD. Lopen tussen de dieren tijdens de Zoorun

Heel wat sportievelingen waren zondag present in de Olmense Zoo voor de Zoorun. Deze looptocht trok langs mooie plekjes natuur in Olmen, Ham en Meerhout. Vertrek en aankomst was het dierenpark zelf. De opbrengst van de Zoorun gaat dit jaar naar het Rode Kruis.