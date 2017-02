Boordstenen voetpaden Mol-centrum worden in 11 fases hersteld

Mol - Onder de slogan ‘Mol Werkt ... even opnieuw’ vinden de komende maanden diverse herstellingen plaats in Mol Centrum. De platgereden voetpadklinkers in natuursteen krijgen een sterkere fundering. Maandag 27 februari wordt er gestart in de Smallestraat.

Ruim tien jaar geleden werd ‘Mol Werkt’, de herinrichting van het Centrum, afgerond. Maar op diverse plaatsen liepen intussen delen van de voetpaden met klinkers in natuursteen averij op door auto's en vrachtwagens die de betreffende straten indraaien. De aanleg van een sterkere fundering op die delen van de voetpaden moet dat probleem verhelpen.

De herstellingen verlopen over elf fases, verspreid over zeventien werfzones. Telkens worden de klinkers in natuursteen uitgebroken, de onderliggende fundering verwijderd, nieuwe fundering aangebracht en de klinkers opnieuw aangelegd. De eerste fase start maandag 27 februari. Dan wordt er twee weken gewerkt in de Smallestraat. In de tweede fase wordt vanaf begin maart twee weken gewerkt in de Boomgaardstraat. Tijdens beide werkzaamheden ondervindt het verkeer op de Statiestraat geen hinder.

De volgende fases starten pas na de paasvakantie, omdat de gemeente rekening houdt met Mol Jaarmarkt en de Scheldeprijs. Een exacte timing is ook nog niet gekend, maar dit is een voorlopig opsomming:

Fase 3: ‘Corbiestraat & Achterpad’ (+- 8 weken)

Fase 4a: ‘Parkeervakken Corbiestraat & Lakenmakersstraat’ (+- 1,5 weken)

Fase 4b: ‘Lakenmakersstraat’ (+- 4 weken)

Fase 5: ‘Hoek Corbiestraat & Rondplein’ (+- 4 weken)

Fase 6: ‘Boerenkrijgstraat’ (+- 1 week)

Fase 7: ‘Hofstraat & Molenstraat’ (+- 3 weken)

Fase 8: ‘Edmond van Hoofstraat & toegang achter Kerk’ (+- 2 weken)

Fase 9: ‘Hoek Collegestraat & Markt’ (+- 2 weken)

Fase 10: ‘Parking Markt & Rivierstraat’ (+- 4 weken)

Fase 11: ‘Markt’ (+- 3 weken)