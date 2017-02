Gratis filmvertoning natuurdocumentaire over Grote Netewoud

Balen - In Vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen kan je donderdagavond om 20 uur gratis kijken naar de unieke natuurdocumentaire ‘Langs kabbelende Neetjes en stille waters in het Grote Netewoud’ van Frans Verhoeven. Je ontdekt er de prachtige natuur van de streek.

De rasechte Kempense cineast Frans Verhoeven kreeg al veel internationale prijzen voor zijn natuurdocumentaires van over de hele wereld. In zijn recente films legt hij de natuurpracht uit eigen streek vast, op zoek naar de bron van de Grote Nete. En zo belanden we in de adembenemende natuurgebieden van o.m. De Maat, de Wurft, de Vallei van de Witte Nete, de Belse duinen, Buitengoor, de Scheppelijke Nete, en natuurlijk ook de prachtige natuur van de Vallei van de Grote Nete met in Balen de Keiheuvel, de Most, de Vennen, het Griesbroek en Scheps, met zijn moerassen en zeldzame broekbossen.

Frans Verhoeven maakte voor televisie fascinerende binnen- en buitenlandse natuurdocumentaires. Zijn films werden in verschillende televisieprogramma’s op de beeldbuis vertoond: RTBF (‘Le jardin extraordinaire’ en ‘Visa pour le monde’) BRT/VRT (‘Allemaal beestjes’, ‘Rare streken’, ‘Vlaanderen Vakantieland’) en de Nederlandse omroepen TROS en KRO. De cineast oogstte regelmatig goud op tal van prestigieuze nationale en internationale filmwedstrijden, zowel in binnen- als buitenland.

De film ‘Langs kabbelende Neetjes en stille waters in het Grote Netewoud’ kan je donderdagavond om 20u gratis bekijken op groot scherm in Vrijetijdscentrum De Kruierie. Tickets zijn gratis verkrijgbaar aan de balie.

‘Langs kabbelende Neetjes en stille waters in het Grote Netewoud’

donderdag 16 februari om 20u

VC De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1, Balen

Toegang gratis (tickets via balie Kruierie)