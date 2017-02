Ontwerpster Toos Franken showt collectie in Amsterdam

Balen - Ontwerpster Toos Franken uit Balen stelde vorig weekend haar nieuwe collectie voor op de Fashion Week in Amsterdam.

Toos Franken (28) opende in augustus haar eigen atelier in Balen. Sindsdien gaat het fors vooruit. Zo lanceerde ze vorig weekend haar collectie 2017-2018 voor op de Mercedes-Benz Fashion Week in Amsterdam.

"De organisatrice van de Fashion Week had me gevraagd of ik wilde deelnemen", vertelt Toos. "Ik had eerder al deelgenomen aan een modeshow in Brussel, maar dat was samen met een aantal andere ontwerpers. In Amsterdam mocht ik zelf volledig een modeshow uitwerken. Dat sprak me zeker aan."

De voorbereiding van de modeshow verliep wel hectisch. "De briefing van de Fashion Week vond plaats op 1 december. Op dat moment moest ik nog aan de kledingcollectie beginnen, omdat de stoffen nog niet waren aangekomen. Op zes weken tijd moest ik dus de modeshow en mijn nieuwe collectie uitwerken. Maar het is me gelukt", zegt Toos.