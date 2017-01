Olmense Zoo bouwt nieuw verblijf voor reptielen

Balen - De Olmense Zoo bouwt momenteel een nieuw reptielenverblijf dat minstens drie keer zo groot is als het huidige. In april moet het klaar zijn.

Het nieuw reptielenverblijf wordt gebouwd onder de tropenhal. Als het klaar is, kunnen bezoekers via een ondergrondse gang het verblijf bezoeken. "Eigenlijk zijn we hier al een viertal jaren bezig met deze constructie", zegt directeur Charel Verheyen.

"In de winter wanneer het heel slecht weer is, waren we hier aan het werk. Dit jaar kunnen we alles afkrijgen. De ruwbouw is klaar, zodat we aan de afwerking kunnen beginnen. Er is nog veel werk voor de boeg. Tegen 1 april willen we alles klaar hebben, zodat we het seizoen met een nieuwigheid kunnen starten."

