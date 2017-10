Gemeenschappelijke papiercontainers

Mol - e bewoners van het appartement in de Sint-Antoniusstraat 9-13 in Mol hebben een gemeenschappelijke gele papiercontainer in gebruik. Ze kiezen ervoor om een container van 1.000 liter in gebruik te nemen, in plaats van een afzonderlijke kleine container voor elk gezin apart.

Een aantal inwoners die in appartementsgebouwen wonen, kiezen voor een grote gemeenschappelijke papiercontainer, al dan niet met slot. De gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat niet elke bewoner een plaats moet zoeken om een container te plaatsen.



De eerste verdelingsronde voor de gele papiercontainers in Mol loopt van donderdag 19 tot vrijdag 27 oktober. Direct na de herfstvakantie tussen maandag 6 en maandag 13 november volgt de tweede leveringsperiode. Ongeveer een week voor de levering van je container, ontvang je een brief met alle informatie.