OCMW-voorzitter leeft van 60 euro

Mol - Stilstaan bij armoede en het thema tastbaar maken, dat is wat OCMW-voorzitter Wim Caeyers samen met zijn gezin doet tijdens ‘Inleefweek armoede’. Met een weekbudget van 60 euro per volwassene en 20 euro per kind probeert hij van zaterdag 14 tot vrijdag 20 oktober rond te komen.

OCMW-voorzitter Wim Caeyers engageert zich samen met zijn gezin om één week te leven met een beperkt budget. Met 60 euro per volwassene en 20 euro per kind betalen ze voeding, ontspanning, brandstof, en alle (onverwachte) kosten die ze tijdens de week zullen tegenkomen.

Bovendien houdt het gezin zich ook aan enkele leefregels. Zo mogen ze enkel eten en drinken wat ze met het weekbudget kopen, niet wat thuis in de kast staat. Deelnemen aan een culturele activiteit behoort ook tot de voorwaarden. Een intake- en een slotmoment zorgen ervoor dat ze helemaal ondergedompeld worden in het thema armoede en maken de ervaring nog intenser.

Een inleefweek simuleert leven in armoede maar is uiteraard geen eerlijke vergelijking. Als OCMW-voorzitter wil Wim Caeyers vooral een signaal geven. “Armoede is een zaak van iedereen. Ook in onze gemeente leven heel wat mensen in armoede. Daar wil ik aandacht voor vragen met deze actie. Ook heel wat andere OCMW-voorzitters uit de Kempen nemen deel aan deze actie.”

De inleefweek valt niet toevallig midden oktober. 17 oktober is ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’. Ontsnappen aan armoede is een zaak voor iedereen! Daarom roept de gemeente iedereen op om op dinsdag 17 oktober deel te nemen aan de fakkeltocht tegen armoede. Verzamelen gebeurt om 19 uur in de Robianozaal van school Rozenberg, Rozenberg 2.