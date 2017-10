BMX 2000 DESSEL wint Vlaams kampioenschap

Dessel - Op het Vlaams kampioenschap voor clubs in Ranst won BMX 2000 Dessel de eerste prijs.

Na een volledige dag op een derde plaats te hebben gestaan, werden de finales doorslaggevend voor BMX 2000 DESSEL. Met vijf overwinningen in de finales werden zij uiteindelijk uitgeroepen als winnaar.

Voor BMX 2000 DESSEL is dit een bekroning op al het harde werk welk de club het afgelopen jaar heeft gedaan met de bouw van een volledig nieuw circuit, twee toporganisaties gedaan en het binnenhalen van het BK in 2018, de 3 nations cup in 2019 en het Europees kampioenschap in 2020.