IN BEELD. Stoet viert 60 jaar meisjeschiro Witgoor

Om het 60-jarig bestaan van de meisjeschiro te vieren boksten enkele werkgroepen een heuse viering in elkaar. Zaterdag ging een enorme stoet door de straten van Witgoor, onder begeleiding van het trommelkorps van de jongenschiro.

De stoet vertrok in de Wouwerstraat gevolgd door de Nieuwstraat - Eersels- Kerkstraat - Wouwerstraat- Bloemdallaan - Blokstraat - Hameldijk- kKomstraat - Peresstraat - Meistraat tot aan de kerk. Aansluitend was er een misviering, een receptie en een chirobal in de parochiezaal.

De stoet lokte veel deelnemers, meer dan 300 leden, oud leden, kookmoeders, helpers van de chiro enzo. Daarnaast hing bijna heel Witgoor een blauwe balon buiten om de verjaardag te vieren.

