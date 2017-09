IN BEELD. Lichtstoet Ginderbuiten

Een overzicht van de deelnemende wagens en muziekgroepen:

1 A.M. Brass Band

2 Reuzen Jan en Julia

3 De Fiksers Mol in Scène 2 GW

4 Team Kortsluiting 20 jaar South Park KW

5 Reddy Kilowatt Team De tijd van toen MW

6 De Tooghangers Fly-in Ginderbuiten GW

7 De Tooghangertjes Tyrannosaurus KW

8 De Doorzetters Beauty and the Beast MW

9 Milloband

10 De Flierefluiters Vogelrok GW

11 De Bengels II De slimste mens van Mol KW

12 De Bengels De Carrousel MW

13 Club 15 Pirates of the Caribbean GW

14 De Ridder(tje)s Crash Bandicoot MW

15 Harmonie St-Apollonia Mol Achterbos

16 De Kampioentjes Over de bloemetjes en de bijtjes MW

17 De Kampioenen Pipo de Clown GW

18 De Jonge Vedetten Hans en Grietje MW

19 De Nieuwe Lichting London by night MW

20 Zweters De Mummie GW