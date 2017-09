Meld mobiliteitsknelpunten

Mol - Het gemeentebestuur van Mol en de Molse scholen nemen deel aan het project Route2School.

Via dit project willen de scholen en de gemeente een grondige analyse maken van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen. Hiervoor roepen ze de hulp in van de leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie worden betrokken.



Van 18 september tot en met 27 oktober verzamelen ze zoveel mogelijk data. In een volgende stap volgt een grondige analyse van de verzamelde data die besproken wordt met het gemeentebestuur, politie en de scholen. De resultaten worden achteraf bekendgemaakt zodat iedereen weet welke stappen we ondernemen om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren.