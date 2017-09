Nieuwe technologie voor staaroperaties aan het oog

Mol - Dr. Pieter Raus en Dr. Kristien Vanhoucke, oogartsen van het H. Hartziekenhuis Mol, gebruiken sinds kort een vooruitstrevende technologie voor staaroperaties aan het oog (cataract-chirurgie). De behandelingen die met het nieuwe apparaat worden uitgevoerd, verlopen nog beter en veiliger dan voorheen.

De oogartsen hebben het Centurion® Vision Systeem van de firma Alcon in gebruik genomen. “Het nieuwe toestel biedt meer veiligheid en controle tijdens de hele ingreep", vertelt dr. Raus. “De oogdruk kan veel beter dan voorheen geregeld worden en dat is toch wel een enorm voordeel voor arts én patiënt.”

Het H. Hartziekenhuis Mol wil kwalitatieve zorg aanbieden aan de patiënt via goed opgeleide zorgactoren en een efficiënte en moderne infrastructuur. Met de aankoop van de Centurion® wordt hier opnieuw invulling aan gegeven. “Voor de patiënt is er minder belasting, meer comfort en een beter resultaat. Bijkomend pluspunt is dat de herstelperiode korter wordt”, vult dr. Raus aan.