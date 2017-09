Uitbreiding bebouwde kom

Mol - De bebouwde kom in Mol-Rauw wordt uitgebreid met een gedeelte van de F.S. Emsenslaan.

Dat besliste de gemeenteraad tijdens de zitting van 18 september. Dit betekent dat de huidige toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur op het gedeelte tussen Kiezelweg en Wateringstraat wordt teruggebracht tot 50 km per uur. De maatregel gaat in na het plaatsen van de nodige borden.

Een aantal bewoners gaf aan dat de voorgeschreven snelheid in het eerste gedeelte van de F.S. Emsenslaan te hoogt ligt. De F.S. Emsenslaan is een ontsluitingsweg vanuit Rauw naar de Zuiderring (N71). Deze straat leidt naar een beveiligde oversteekplaats aan de N71, er zijn geen fietspaden aanwezig.