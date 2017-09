Afsluiten doorgang

Mol - Op vraag van de bewoners plaatst de gemeente Mol in Heidehuizen afbakeningspaaltjes in het gedeelte van de Vosstraat ter hoogte van de aardeweg.

Dat besliste de gemeenteraad in de zitting van 18 september. Dit maakt doorgaand verkeer voor auto’s vanaf het geasfalteerd gedeelte naar de aardeweg (bos) onmogelijk. De sportterreinen (Mol Tennis Club en Heisport Heidehuizen) zijn hierdoor niet meer bereikbaar met de auto via de Vosstraat. Bestemmingsverkeer voor de aardeweg en de achterliggende percelen moet omrijden via Den Drill. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.