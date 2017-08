Dessel - In Dessel vond de eerste editie plaats van Toerist in eigen Dorp, georganiseerd door Jong N-VA Dessel.

Met een dertigtal ‘toeristen’ en burgemeester Kris Van Dijck als gids passeerden ze per fiets langs 11 niet-te-missen plekjes in Dessel. Aan de voet van de Sas 4 toren hielden ze halt voor een picknick. De reacties waren lovend en de organisatoren mogen spreken van een succesvolle start. Volgend jaar toeristen ze opnieuw in eigen dorp.