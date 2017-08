Gratis nieuw stratenplan

Mol - In augustus kreeg elke Mollenaar een nieuw stratenplan van 2017. Dankzij de adverterende handelaars ontvangt elke inwoner een gratis exemplaar.

Van de in totaal 23.775 exemplaren, worden er 17.641 verdeeld over al de brievenbussen in onze gemeente. De rest belandt vooral in handen van de vele bezoekers aan onze toeristische dienst.

Door de massale hoeveelheid aan gegevens, het continu veranderen van de dingen en de complexiteit van de situatie in de realiteit, sluiten we niet uit dat er mogelijk nog enkele fouten te bespeuren zijn op het plan.

Meld eventuele fouten via www.gemeentemol.be > E-loket > Stratenplan, melding fouten. Natuurlijk mag je fouten ook telefonisch doorgeven aan de verkeersdienst via 014 33 08 22.