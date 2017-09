Elke maand rommelmarkt in Dessel

Dessel - Vanaf 2 juli is er elke eerste zondag van de maand rommelmarkt op en rond het Campinaplein aan administratief centrum “De Plaetse”.

Telkens van 9 tot 15 uur kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een standplaats. De kostprijs hiervoor bedraagt 1 euro per lopende meter. Op de rommelmarkt is verkoop van voeding of dranken, (sier)wapens, dieren en nieuwe spullen niet toegelaten.

In 2017 gaat de rommelmarkt door op 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december telkens van 9 tot 15 uur.

Inschrijven kan via het e-loket van de gemeente Dessel, via tel. 0485 89 68 70 of via e-mail thecompass.nesw@gmail.com.