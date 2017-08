D&W slaagt handen in elkaar met Desselse SP.a

Dessel - De Desselse SP.a zal zich in 2018 niet als partij in de kiesstrijd gooien. Ze zullen kandidaten afvaardigen om de D&W-lijst te versterken. Zo willen beide partijen voor een maximaal resultaat gaan in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

"Dit wordt geen herhaling van D'82, waar twee partijen samen opkwamen en als broer en zus in overleg gingen. Alle verkozen kandidaten zullen zetelen als D&W'er en er is slechts één bestuur. De kandidaten van SP.a zullen integraal deel uitmaken van D&W als partij. Dat vormt ook geen probleem. Er zitten ook heel wat kandidaten met een liberale achtergrond in ons bestuur, dus we weten dt deze formule werkt. Maar kleur is voor D&W niet zo belangrijk. Dit is in de eerste plaats een krachtig lokaal bestuur. De kleurtjes worden thuis aan de kapstok gelaten.", zegt voorzitter Piet Surgeon van D&W.

:"We gooien de handdoek uiteraard niet in de ring. We blijven actief in de gemeente want de nood aan een sociaal beleid is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Maar we beseffen dat de draagkracht van onze beiden partijen te klein is om onze gemeente de beste kansen te geven op een nieuw bestuur. En dat nieuw bestuur is zo broodnodig, dat we met D&W aan tafel zijn gaan zitten om tot een samenwerking te komen. We geloven immers enorm in D&W als project om het tij te doen keren in Dessel. Als SP.a kunnen we hierin een belangrijke rol spelen.", zegt voorzitter Erik Peeters van SP.A.