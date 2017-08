Recordaantal deelnemers

Mol - De culinaire speurtocht ‘Smikkelroute’ in Mol valt letterlijk en figuurlijk in de smaak. Sinds de start op 1 mei sloegen al meer dan 100 personen aan het smikkelen, een record!

Vorig jaar telde de Smikkelroute eind september 58 personen. Het principe van de Smikkelroute is eenvoudig. Je gaat op culinaire speurtocht langs het fietsknooppuntennetwerk (49 km) en je maakt kennis met Mol Op de route kom je langs verschillende Molse horecazaken waar je geniet van een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

De route loopt langs:

· Brasserie ’t Zilverhof: kruidig slaatje met gerookte forel

· De Drie Linden: broedersstoofvlees met Postelbier, of vispannetje, of kipsaté, met aardappelgerechtje naar keuze

· ’t Saffloerke: chocolade-moelleux met vers hoeve-ijs en bosvruchtencoulis

Reserveren is noodzakelijk en doe je minimum drie dagen op voorhand via www.gemeentemol.be > E-loket > Smikkelroute 2017, reservatieformulier, of bij de dienst toerisme, Markt 1a. Smikkelen kan op maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag nog tot en met 30 september 2017. De deelnameprijs bedraagt 31 euro, drank niet inbegrepen.

Meer info: dienst toerisme, 014 33 07 85.