Kwaliteit zwemwater Zilvermeer is goed

Mol - Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) controleert de kwaliteit van het water van zwembaden, recreatievijvers en zwemvijvers. 98% van het zwemwater is goed.

Gedeputeerde bevoegd voor Leefmilieu Rik Röttger onderstreept het belang van regelmatig onderzoek. “Bij dit onderzoek analyseert het PIH het zwemwater op de aanwezigheid van gevaarlijke bacteriën. Gaan zwemmen tijdens de warme zomerdagen is heerlijk, maar het is noodzakelijk om de waterkwaliteit op geregelde tijdstippen te controleren en te analyseren.”

De resultaten zijn over het algemeen prima. 98% van het water van de gecontroleerde zwemvijvers voldoet aan de geldende normen. Er doen zich dus zelden problemen voor. Alleen na felle regenbuien of zware onweders is er een kans op een verhoogde aanwezigheid van fecale indicators in zwemvijvers. Het is best om dan even uit het water te blijven tot de situatie zich heeft hersteld.

Gedeputeerde Bruno Peeters is tevreden met de controles: “Ons werk werpt vruchten af, zo pronken zowel het Zilvermeer als de Nekker met een Blauwe Vlag en een Groene Sleutel als bewijs van de kwaliteit van hun zwemwater. De systematische controles van het PIH zijn zowel een herinnering als een bevestiging van ons goede werk.”